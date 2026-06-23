Pemex y Petrobras firman acuerdo estratégico para impulsar cooperación energética en América Latina

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Pemex y Petrobras suscribieron un Memorando de Entendimiento (MoU) el 23 de junio en Brasil, con el objetivo de fortalecer la exploración, producción y procesos industriales de hidrocarburos. La alianza contempla la revitalización de yacimientos maduros, proyectos en aguas profundas del Golfo de México y la cooperación en refinación, petroquímica y captura de carbono. El acuerdo, de vigencia inicial de dos años, no implica compromisos de inversión directa, sino un marco flexible para desarrollar proyectos conjuntos.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 23/06/2026 01:40 PM.
En México y editada el 23/06/2026 01:44 PM.