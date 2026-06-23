Pemex y Petrobras firman acuerdo estratégico para impulsar cooperación energética en América Latina

Petróleos Mexicanos (Pemex) y la estatal brasileña Petrobras firmaron hoy un Memorando de Entendimiento (MoU) que marca el inicio de una colaboración técnica y estratégica en el sector energético de América Latina.
El documento, suscrito en Brasil, establece un marco para identificar y desarrollar proyectos conjuntos de exploración y producción de hidrocarburos, así como iniciativas industriales en refinación, petroquímica y fertilizantes. Ambas compañías evaluarán la revitalización de yacimientos maduros, el reprocesamiento sísmico y la exploración de nuevas áreas en aguas profundas y ultraprofundas del Golfo de México.
Magda Chambriard, presidenta de Petrobras, señaló que la cooperación permitirá posicionar a la empresa brasileña como socia clave para fortalecer el sector petrolero mexicano. Por su parte, Juan Carlos Carpio Fragoso, director general de Pemex, destacó que el MoU brinda un marco estratégico para mejorar la eficiencia operativa y aumentar la producción en áreas críticas.
El intercambio de conocimientos técnicos y tecnologías innovadoras será central, aprovechando la experiencia de Petrobras en operaciones offshore de alta complejidad. Además, se compartirán mejores prácticas regulatorias, de seguridad y protección ambiental, con el objetivo de reducir emisiones, impulsar la captura de carbono y desarrollar combustibles de menor impacto.
El acuerdo tiene una vigencia inicial de dos años, con posibilidad de renovación, y no conlleva compromisos de inversión ni la creación de sociedades o consorcios. Cada proyecto será analizado y aprobado por las instancias correspondientes de ambas partes.
Esta alianza abre nuevas oportunidades de crecimiento para México y Brasil en el sector energético, fomentando la innovación, la sostenibilidad y la competitividad regional.