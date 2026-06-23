Salma Luévano, diputada federal trans, busca candidatura de Morena en Aguascalientes

La diputada federal y activista trans Salma Luévano Luna oficializó este lunes su registro en el proceso interno de Morena para definir quién encabezará la Coordinación Estatal de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Aguascalientes, cargo que tradicionalmente se transforma en la candidatura del partido a la gubernatura en las elecciones de 2027.
El trámite se realizó en el World Trade Center de la Ciudad de México, donde Morena recibió las solicitudes de aspirantes de distintas entidades del país. En la misma jornada, también se inscribieron la senadora Nora Ruvalcaba, el exdirector del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado Ricardo Rodríguez y la diputada local Genny López.
El registro de Luévano reviste especial relevancia por su trayectoria política y activista. En 2019 se convirtió en la primera mujer trans en México en competir por la presidencia municipal de Aguascalientes y, dos años después, fue electa diputada federal por vía plurinominal, integrando una de las primeras cohortes de mujeres trans en la Cámara de Diputados.
Antes de su incursión en la política, Luévano se desempeñó como estilista y empresaria en Aguascalientes y lideró organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos de la comunidad LGBT+. Su paso por el Congreso la posicionó como una de las voces más visibles de Morena en materia de inclusión, derechos humanos y diversidad.
El registro llega semanas después de que Luévano presentara su renuncia a la Secretaría de Economía, donde dirigía la cartera de Economía de Inclusión y representaba al gobierno federal en Aguascalientes. La dependencia explicó que su salida, al igual que la de otros funcionarios, responde a la necesidad de dedicarse a actividades de carácter político de cara al proceso electoral de 2027.
En la contienda interna, Nora Ruvalcaba, quien ya fue candidata a la gubernatura, se perfila como una de las figuras con mayor reconocimiento dentro del partido. Por su parte, Ricardo Rodríguez afirmó que Aguascalientes necesita “sangre fresca” para romper la hegemonía del PAN en la entidad.
Luévano manifestó confianza en que el proceso se desarrollará con condiciones de equidad para todos los participantes y aseguró que las reglas establecidas por la dirigencia nacional brindan certeza a los aspirantes.
El proceso abierto por Morena forma parte de la estrategia nacional para definir coordinaciones estatales en los estados donde se renovarán gubernaturas en 2027. Aunque formalmente se trata de coordinaciones de organización territorial, estas figuras suelen convertirse posteriormente en candidaturas oficiales, seleccionadas mediante encuestas y estudios de opinión.
Con su registro, Salma Luévano vuelve a situarse en el centro de la vida política de Aguascalientes y busca dar un nuevo paso en una trayectoria marcada por hitos para la representación de las personas trans en México. De concretarse su candidatura, podría convertirse en una de las figuras más emblemáticas de Morena en el próximo ciclo electoral.