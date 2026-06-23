Salma Luévano, diputada federal trans, busca candidatura de Morena en Aguascalientes

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La diputada federal y activista trans Salma Luévano Luna formalizó su registro en el proceso interno de Morena para la Coordinación Estatal de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Aguascalientes, posición que podría convertirse en la candidatura del partido a la gubernatura en 2027.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 23/06/2026 08:45 AM.
En México y editada el 23/06/2026 12:54 PM.