Juicio político a Samuel García avanza; Congreso recibe su defensa escrita

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La Consejería Jurídica del gobernador Samuel García entregó al Congreso de Nuevo León su escrito de defensa en el juicio político iniciado por la Comisión Anticorrupción, tras la acusación de triangulación de recursos públicos a despachos familiares. El documento fue recibido después de las 09:00 h y la Comisión Legislativa retomará sus trabajos a las 16:00 h para dar trámite a la contestación.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 23/06/2026 06:12 PM.
En México y editada el 23/06/2026 04:21 PM.