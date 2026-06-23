Juicio político a Samuel García avanza; Congreso recibe su defensa escrita

La Consejería Jurídica del gobernador Samuel García remitió, en horas de la mañana del martes, al Congreso del estado la defensa escrita del mandatario dentro del juicio político que lleva adelante la Comisión Anticorrupción por la presunta triangulación de recursos públicos a despachos familiares.
Según fuentes legislativas, el escrito fue recibido después de las 09:00 h. La Comisión Legislativa reanudará sus trabajos a las 16:00 h para dar trámite a la contestación del Ejecutivo estatal. En consecuencia, la presidenta de la Comisión Anticorrupción, Armida Serrato, enviará copia del documento a todos los integrantes para su análisis y posterior avance del procedimiento.
Es importante precisar que el gobernador no estaba obligado a comparecer presencialmente ante el Congreso. El juicio político se inició el 12 de junio pasado, cuando la Comisión Anticorrupción del Congreso presentó la acusación contra Samuel García. El dictamen indica que la separación del cargo no corresponde al Congreso, sino al Tribunal Superior de Justicia (TSJ), que decidirá en la resolución final si procede la destitución y, en su caso, la inhabilitación.
Durante la sesión del Congreso, diputadas del PAN y del PRD colocaron cartelones en las sillas vacías de los legisladores morenistas Mario Soto y Rodrigo Montemayor, así como de la diputada verde Claudia Chapa, quienes, aunque presentaron justificantes, fueron sancionados con la deducción de un día de salario por inasistencia.
El proceso continúa y la defensa del gobernador será evaluada en la próxima sesión legislativa.