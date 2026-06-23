SCJN respalda a Profeco para sancionar y supervisar escuelas privadas en México

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La Corte Suprema determinó que la Profeco puede intervenir en reclamos de padres contra colegios particulares, estableciendo que la educación privada es un servicio comercial sujeto a la Ley Federal de Protección al Consumidor.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 23/06/2026 10:13 AM.
En México y editada el 23/06/2026 10:42 AM.