Sheinbaum alista C5 carretero ante protestas de transportistas por inseguridad

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La presidenta Claudia Sheinbaum reveló que el gobierno preparará un Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo (C5) enfocado en la vigilancia de carreteras federales, en respuesta a la creciente violencia y extorsiones que aquejan al sector transportista, mientras la AMOTAC convoca protestas nacionales.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 23/06/2026 10:21 AM.
En México y editada el 23/06/2026 11:12 AM.