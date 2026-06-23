Sheinbaum celebrará su cumpleaños número 64 en La Mañanera

En la conferencia matutina de hoy, la mandataria Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que el 24 de junio iniciará las celebraciones por su cumpleaños número 64, momento en el que partirá un pastel durante la tradicional "La Mañanera del Pueblo" en el Palacio Nacional.
Al ser interrogada por los reporteros sobre la presencia de pastel, Sheinbaum respondió afirmativamente y, además, solicitó a uno de los empleados del gobierno federal que se encargue de su compra, subrayando la intención de compartir el momento con la ciudadanía.
El anuncio se produce en medio de una agenda cargada de actividades institucionales, y la presidenta aprovechó la ocasión para reiterar su compromiso con los programas sociales y de desarrollo que su gobierno ha impulsado durante su gestión.
Los asistentes a la conferencia, entre ellos funcionarios de alto nivel y representantes de la prensa, esperan que el evento sea una oportunidad para reforzar la cercanía entre la autoridad y la población, siguiendo la tradición de la Mañanera como espacio de diálogo directo.
Se espera que el pastel, cuyo sabor aún no ha sido revelado, sea adquirido por el Departamento de Servicios Generales del Ejecutivo Federal, cumpliendo con los protocolos de compra pública.