Sheinbaum celebrará su cumpleaños número 64 en La Mañanera

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que mañana partirá pastel en la conferencia matutina del Palacio Nacional para conmemorar su 64.º cumpleaños.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 23/06/2026 09:08 AM.
En México y editada el 23/06/2026 10:22 AM.