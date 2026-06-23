Sheinbaum presenta planta que busca frenar avance del gusano barrenador

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Claudia Sheinbaum abrirá la nueva instalación de producción de moscas estériles en Chiapas, una inversión binacional de 51 millones de dólares que busca erradicar la plaga del gusano barrenador del ganado y proteger la cadena ganadera nacional.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 23/06/2026 08:54 AM.
En México y editada el 23/06/2026 09:07 AM.