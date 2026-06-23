Polémica en Palacio: Xóchitl reprocha que el Pato Merlín tenga espacio y no las buscadoras

En un video publicado en la red social X, la exsenadora del PAN Xóchitl Gálvez Ruiz reprochó a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, haber invitado al pato Merlín – mascota no oficial del Mundial 2026 que se ha convertido en fenómeno viral – a la conferencia matutina del gobierno, en lugar de a las madres buscadoras, quienes según Gálvez representan una causa más relevante para el país.
Gálvez sostuvo que “la presidenta mató el chiste” y acusó a Sheinbaum de intentar apropiarse de un símbolo popular para rescatar su imagen. “Invite a las madres buscadoras a Palacio Nacional. Eso hablaría mejor de usted y de su gobierno”, afirmó la política, quien también recordó su candidatura presidencial y su trayectoria como senadora.
Sheinbaum respondió que mantiene encuentros frecuentes con madres buscadoras, aunque la mayoría son reuniones individuales y no se difunden por considerarlas “propaganda”. Señaló que las reuniones grupales se realizan cada quince días junto a la secretaria de Gobernación Rosa Icela Rodríguez, el subsecretario Arturo Medina y la Comisión Nacional de Búsqueda, y que atiende casos dolorosos tanto en la Ciudad de México como en giras por los estados.
Respecto al pato Merlín, la mandataria explicó que la invitación a la familia del ave – compuesta por la vendedora ambulante Carla y sus hijos Carlos y Cristian – responde a una necesidad humanista y no a una estrategia de comunicación. Destacó que el gobierno brinda apoyo institucional, como cuidados veterinarios y programas de bienestar, sin buscar la exposición mediática.
El pato Merlín, que alcanzó notoriedad en TikTok antes del Mundial y se popularizó tras los triunfos de la Selección mexicana, asistió a la “Mañanera del Pueblo” del 22 de junio acompañado de su familia, quienes relataron su historia como representante de la “parte bonita mexicana”.