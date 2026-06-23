Polémica en Palacio: Xóchitl reprocha que el Pato Merlín tenga espacio y no las buscadoras

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La exsenadora del PAN, Xóchitl Gálvez, acusó a la presidenta Claudia Sheinbaum de usar al pato Merlín, ícono viral de la Copa Mundial FIFA 2026, para salvar su popularidad y solicitó que en su lugar se invite a las madres buscadoras a Palacio Nacional. Sheinbaum defendió la invitación al ave y explicó su política de atención a víctimas y familias vulnerables.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 23/06/2026 01:40 PM.
En México y editada el 23/06/2026 03:13 PM.