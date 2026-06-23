IMSS amplía capacidad diagnóstica con tomógrafos de 256 cortes en hospitales regionales

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El director del IMSS, Zoé Robledo, informó que 40 hospitales de 19 entidades ya cuentan con tomógrafos GE Revolution Apex Elite de 256 cortes, una medida clave del gobierno para fortalecer la infraestructura de salud mediante tecnología de última generación.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 23/06/2026 01:13 PM.
En México y editada el 23/06/2026 01:17 PM.