Presidentes y políticos felicitan a Claudia Sheinbaum por su 64.º cumpleaños

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, cumplió 64 años el 24 de junio de 2026 y fue homenajeada tanto en la Conferencia Mañanera como en la calle frente al Palacio Nacional. Periodistas le entonaron "Las Mañanitas" y, al término del acto, la mandataria partió el pastel acompañada del equipo de comunicación.
El ambiente festivo se prolongó en redes sociales bajo el hashtag #FelizCumpleañosPresidenta, donde miles de usuarios compartieron mensajes de apoyo y fotografías de pancartas y carteles.
Entre los saludos más destacados, el presidente de Cuba, Miguel Díaz‑Canel Bermúdez, utilizó su cuenta de X para enviar "sinceras felicitaciones" y agradecer la "solidaridad de México con Cuba" frente al embargo.
Del Poder Legislativo, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, calificó a Sheinbaum de "mujer excepcional" y deseó que el Creador le conceda salud, inteligencia y valor. La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, la describió como "una lideresa mundial" y le envió un abrazo virtual.
Otros funcionarios que expresaron su reconocimiento fueron: