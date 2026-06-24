Presidentes y políticos felicitan a Claudia Sheinbaum por su 64.º cumpleaños

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En su 64.º aniversario, la presidenta de México recibió saludos de líderes nacionales e internacionales, entre ellos el presidente cubano Miguel Díaz‑Canel, funcionarios de Morena, gobernadores y la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, mientras la jornada se celebró con cantos, pastel y una amplia presencia de simpatizantes.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 24/06/2026 10:46 AM.
En México y editada el 24/06/2026 11:05 AM.