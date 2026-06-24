Ebrard: el peor escenario para el T-MEC no es su desaparición, sino revisiones

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El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, declaró que, pese a la revisión del tratado que se iniciará el 1 de julio, el acuerdo comercial entre México, EE. UU. y Canadá no se extinguirá y se buscará una extensión de al menos una década, con posibilidades de 16 años.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 24/06/2026 08:30 AM.
En México y editada el 24/06/2026 08:41 AM.