18 millones de medicinas caducas y pagos irregulares: el escándalo que sacude al sector salud

Durante su gestión al frente del Hospital Infantil de México Federico Gómez (HIMFG), el entonces director Adrián Chávez López, fallecido en mayo de 2024 por un paro cardiaco, presentó al menos tres denuncias ante la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG) y la Fiscalía General de la República (FGR) por un presunto desfalco que supera los 125 millones de pesos.
El monto denunciado comprende 121.3 millones de pesos por la acumulación de más de 18 millones de piezas de medicamentos caducados, y 3.6 millones de pesos por supuestos pagos indebidos a personal sindicalizado del hospital. La primera denuncia, presentada en febrero de 2025 ante el Órgano Interno de Control (OIC) de la Secretaría de Salud, detalló que los fármacos caducados representaron un impacto financiero de 121,369,967.87 pesos y solicitó una investigación exhaustiva de actos u omisiones de la administración anterior, encabezada por el exdirector Jaime Nieto Zermeño.
En agosto de 2024, Chávez denunció pagos de horas extras, turnos adicionales y compensaciones por servicios eventuales a cinco trabajadores sindicalizados que, según el documento, contaban con licencia con goce de sueldo por comisión sindical. Los pagos, detectados entre 2021 y 2023, ascendieron a 3.6 millones de pesos y podrían haber aumentado al momento de la denuncia.
Tras el fallecimiento del exdirector, integrantes del Movimiento por la Dignidad retomaron las denuncias y entregaron un documento firmado a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, el 16 de junio. En él se reclama que las autoridades no han atendido los señalamientos y se solicita una respuesta pronta. La directora de Atención Ciudadana de la Presidencia, Adriana Contreras, confirmó la recepción del escrito y anunció que se ha solicitado el apoyo de servidores públicos competentes para dar seguimiento.
El escrito también menciona que Chávez López había sido objeto de una campaña de desprestigio, incluida una acusación de acoso sexual, supuestamente orquestada por miembros de la sección 84 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSS) como represalia por sus denuncias.
Además, el Movimiento por la Dignidad alerta sobre el próximo nombramiento del nuevo director del HIMFG, calificando a los candidatos propuestos como “alfiles” de un círculo de poder que, según ellos, no cuenta con la idoneidad requerida para liderar la institución.
Entre los casos de pagos indebidos que el exdirector señaló se encuentran: el chofer del Sindibus, al que se le pagaron hasta 50 horas extras quincenales por un traslado de 15 minutos entre el hospital y la estación de metro; y la autorización de compensaciones a trabajadores que supuestamente laboraban en áreas de “alto riesgo”, aunque sus plazas no correspondían a esas funciones, como un tanatólogo, un técnico especialista en biológicos y reactivos y una terapista profesional en rehabilitación.