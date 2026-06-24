18 millones de medicinas caducas y pagos irregulares: el escándalo que sacude al sector salud

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El fallecido Adrián Chávez López, exdirector del HIMFG, presentó tres denuncias ante la SABG y la FGR por la pérdida de 121.3 millones de pesos en medicamentos caducados y 3.6 millones en pagos indebidos. Tras su muerte, el Movimiento por la Dignidad reactivó los señalamientos y los entregó a la Presidencia, que prometió darles seguimiento.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 24/06/2026 01:44 PM.
En México y editada el 24/06/2026 01:38 PM.