España y México reactivan diálogo: Felipe VI se reunirá con Sheinbaum

El monarca español, Felipe VI, mantendrá una reunión bilateral este jueves 25 de junio con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en el Palacio Nacional, en lo que constituye su primera visita oficial al país desde 2018.
El encuentro, que precede a su desplazamiento a Guadalajara para presenciar el partido de fútbol programado a las 20:00 horas, busca restablecer los vínculos bilaterales que el expresidente Andrés Manuel López Obrador había puesto en pausa tras la falta de respuesta a una carta en la que exigía una disculpa de Madrid por los abusos cometidos durante la conquista.
Felipe VI llega acompañado por el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón. En marzo pasado, el rey reconoció la existencia de “abuses y controversias éticas” durante la colonización de América, gesto que la presidenta Sheinbaum calificó como “un paso importante”.
Esta visita es la novena del monarca a México y la tercera desde que ostenta el trono. Anteriormente, había visitado el país en 1990 como Príncipe de Asturias, en 1995, 2000, 2006, 2012 y en 2015 como rey, momentos en los que asistió a tomas de posesión, ferias del libro y eventos culturales.
En 2015, Felipe VI declaró que las relaciones entre España y México son “de una importancia capital”, basadas en una experiencia histórica y cultural profunda que trasciende gobiernos e instituciones. La actual gira pretende consolidar esos lazos, reforzando la cooperación estratégica y cultural entre ambas naciones.