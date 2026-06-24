España y México reactivan diálogo: Felipe VI se reunirá con Sheinbaum

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El rey de España se reunirá con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y asistirá al partido en Guadalajara, marcando la primera visita desde 2018 y un intento de normalizar relaciones tras tensiones históricas.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 24/06/2026 09:53 AM.
En México y editada el 24/06/2026 11:47 AM.