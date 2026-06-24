FGR investiga envío de droga tras decomiso de 145 kg de metanfetamina en Sonora

La Fiscalía General de la República (FGR) de Sonora abrió una carpeta de investigación contra quien resulte implicado en la comisión de un delito contra la salud, tras el aseguramiento de 145 kilogramos 454 gramos de metanfetamina en una empresa de paquetería ubicada en Hermosillo. La incautación se realizó el 16 de junio, cuando elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) actuaron tras recibir una denuncia anónima.
Los agentes confiscaron 184 paquetes de plástico que contenían la sustancia, la cual, según las indagatorias, habría sido enviada desde Hermosillo con destino a Tijuana, Baja California. Las imágenes difundidas por la autoridad mostraron los paquetes y el proceso de incautación, y el estupefaciente quedó a disposición del Ministerio Público Federal (MPF) para los trámites legales correspondientes.
Este operativo se suma a otras incautaciones recientes en la entidad: el 17 de junio se aseguraron 40 bidones con 200 litros de metanfetamina líquida provenientes de Sinaloa, y en marzo la Guardia Nacional y el Ejército detuvieron a tres individuos en San Luis Río Colorado tras encontrar más de 517 kg de la droga en dos camionetas.
En un caso paralelo, la FGR Sonora vinculó a proceso a José "N" por su presunta participación en el transporte de 21 kilogramos 600 gramos de metanfetamina, detenido en la carretera México‑15 en Huatabampo. El juez de control calificó legal la detención y ordenó prisión preventiva oficiosa, otorgando tres meses para la investigación complementaria.
La FGR continuará las diligencias para identificar a los responsables del envío y desarticular la red de distribución que opera entre Sonora y Baja California.