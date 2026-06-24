FGR investiga envío de droga tras decomiso de 145 kg de metanfetamina en Sonora

...

La Fiscalía General de la República (FGR) de Sonora inició una carpeta de investigación contra los presuntos responsables del traslado de más de 145 kg de metanfetamina, incautados el 16 de junio en una compañía de mensajería de Hermosillo. La operación, basada en una denuncia anónima, reveló 184 paquetes con la droga y se vinculó a un posible envío hacia Tijuana.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 24/06/2026 09:15 AM.
En México y editada el 24/06/2026 10:30 AM.