Guerrero se convierte en la batalla más fuerte de Morena rumbo a 2027

En el segundo día de inscripciones, el World Trade Center de la Ciudad de México recibió a 22 aspirantes de Morena y sus aliados que buscan la coordinación para las gubernaturas de Chihuahua, Colima y Guerrero. De los 22, 16 se concentraron en Guerrero, consolidándolo como la entidad más codiciada por la 4T.
El registro presencial comenzó a las 12:42 hrs con la llegada del exgobernador interino Rogelio Ortega Martínez, quien resaltó su experiencia de un año al frente del estado. Le siguieron Iván Hernández Díaz, delegado del Bienestar, y la presidenta nacional del PVEM, Karen Castrejón, acompañada por la plana mayor del Verde: Manuel Velasco, Carlos Puente y Arturo Escobar.
Entre los aspirantes de Guerrero se encontraban figuras de alto perfil: el regidor de Acapulco Genaro Vázquez Flores, el exsecretario de Educación Marcial Rodríguez, la exconsejera jurídica de la Presidencia Esthela Damián, el exalcalde y exprocurador Alberto López Rosas, y la exsecretaria de Salud Aidé Ibarez Castro. También se inscribieron la senadora con licencia Beatriz Mojica, la diputada local Guadalupe Eguiluz Bautista (respaldada por Dolores Padierna) y el exdiputado local Zeferino Gómez Valdovinos.
En Chihuahua, la inscripción fue escasa: sólo Andrea Chávez, Cruz Pérez Cuéllar y Luis Carlos Arrieta se presentaron. En Colima, la primera en registrarse fue la alcaldesa con licencia de Manzanillo, Rosa María Bayardo, acompañada por la senadora Ana Karen Hernández y una delegación de “150 colimenses”. Le siguieron la diputada federal Gricelda Valencia y el comisionado político del PT Joel Padilla.
Los actos de registro estuvieron marcados por porras y acompañamientos de alto nivel: el “team Ebrard” (senador Emmanuel Reyes, diputadas Selene Ávila, Sebastián Ebrard Lestrade y María Rosete) respaldó a la alcaldesa con licencia de Acapulco, Abelina López; mientras que el dirigente estatal del PT, Victoriano Wences, y la senadora Beatriz Mojica recibieron el apoyo de legisladores locales.
Al concluir la jornada, la diputada local Guadalupe Eguiluz Bautista se anotó a la contienda, arropada por la vicecoordinadora de Morena en la Cámara de Diputados, Dolores Padierna. La dirigencia nacional de Morena también informó el registro de Rubén Cayetano, exdiputado, y de otros funcionarios con licencia, consolidando una lista amplia y diversa para la coordinación en Guerrero.
Con 16 aspirantes, Guerrero supera a Chihuahua y Colima en número de contendientes y se perfila como la batalla política más reñida de la 4T para las próximas elecciones estatales.