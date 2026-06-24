Guerrero se convierte en la batalla más fuerte de Morena rumbo a 2027

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En el segundo día de inscripciones, 22 aspirantes de Morena y sus aliados se registraron para las gubernaturas de Chihuahua, Colima y Guerrero; 16 de ellos compitieron por la coordinación en Guerrero, el estado más disputado de la 4T.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 24/06/2026 09:50 AM.
En México y editada el 24/06/2026 11:59 AM.