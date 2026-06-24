“No hagamos telenovelas”: Marina del Pilar responde tras filtración de audio

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La gobernadora de Baja California confirmó la autenticidad de un audio sobre gestiones para recuperar su visa estadounidense, pero negó cualquier acuerdo secreto con Estados Unidos y solicitó que el tema no se convierta en una “telenovela”. Aseguró que el contacto con el abogado Michael Nadler fue puntual y que ya no mantiene relación con él.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 24/06/2026 01:10 PM.
En México y editada el 24/06/2026 12:54 PM.