“No hagamos telenovelas”: Marina del Pilar responde tras filtración de audio

La mandataria de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, volvió a ser el centro de la controversia tras la publicación de un audio en el que se escuchan conversaciones sobre sus intentos de recuperar la visa estadounidense revocada en mayo de 2025, tanto para ella como para su entonces esposo, Carlos Torres Torres.
En conferencia de prensa el 23 de junio de 2026, la gobernadora confirmó la veracidad del audio difundido por el periodista Héctor de Mauleón y explicó que, en enero, recibió a personas que se presentaron como intermediarias de una agencia estadounidense. Ante esa situación, buscó asesoría legal y contactó al abogado Michael Nadler, exfiscal federal de Florida, para recibir orientación sobre el proceso migratorio.
Marina del Pilar aclaró que el contacto con Nadler fue puntual, que el abogado ya no forma parte de su equipo y que la reunión mencionada en la grabación nunca se llevó a cabo. Rechazó rotundamente la existencia de acuerdos privados o canales no institucionales con autoridades de EE. UU., aunque mantuvo que la relación con el país vecino se basa en “mucho respeto y mucha transparencia”.
La revocación de la visa había afectado primero a Carlos Torres, quien era encargado de proyectos especiales en la administración estatal, y posteriormente a la propia gobernadora, quien manifestó en la red social X que confiaba en que la situación se aclararía satisfactoriamente para ambos.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, han expresado su respaldo a Ávila Olmeda. La mandataria federal realizó recientemente una gira por Baja California acompañada de la gobernadora, subrayando la cooperación binacional.
Al ser cuestionada por segunda jornada consecutiva, la gobernadora reiteró su posición: “No hagamos telenovelas ni historias de la Rosa de Guadalupe”. Aseguró estar “muy tranquila, trabajando, contenta, dando la cara” y descartó ofrecer más declaraciones al respecto.