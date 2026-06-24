Se intensifica la competencia en Morena: 22 registros en segundo día de inscripciones

El 23 de junio, Morena informó que en su segundo día de inscripciones presenciales se registraron 22 aspirantes a las coordinaciones estatales bajo la bandera de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional. El proceso, que se desarrolló en un ambiente que el partido calificó de "unidad, transparencia y apertura", incluyó a candidatos de los estados de Chihuahua, Colima y Guerrero.
Guerrero presentó la lista más extensa, con 16 nombres: Rogelio Ortega Martínez, Iván Hernández Díaz, José Ojeda Jiménez, Karen Castrejón Trujillo, Genaro Vázquez Flores, Zeferino Gómez Valdovinos, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, Esthela Damián Peralta, Marcial Rodríguez Saldaña, Aidé Ibarez Castro, Abelina López Rodríguez, Victoriano Wences Real, Beatriz Mojica Morga, Alberto López Rosas, Rubén Cayetano y María Guadalupe Eguiluz Bautista.
En Chihuahua se inscribieron Andrea Chávez Treviño, Cruz Pérez Cuéllar y Luis Carlos Arrieta Lavenant, mientras que en Colima lo hicieron Rosa María Bayardo Cabrera, Gricelda Valencia de la Mora y Joel Padilla Peña.
Paralelamente, Morena, junto a sus aliados PT y PVEM, reiteró su compromiso con la "total democracia y transparencia" en los procesos internos. En la misma jornada, senadores y diputados del bloque oficialista solicitaron licencia para poder participar en la contienda interna que definirá las candidaturas estatales de 2027. Entre los que obtuvieron permiso destacan Julia Arcelia Olguín Serna (Zacatecas), Gilberto Herrera Ruiz (Veracruz), Gricelda Valencia de la Mora (Colima), Nora Ruvalcaba Gámez (Aguascalientes) y Ana Lilia Rivera Rivera (Tlaxcala), entre otros.
El proceso interno de Morena inició el 22 de junio con inscripciones en Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur y Campeche, marcando el arranque de la carrera por las 17 gubernaturas que el partido buscará ocupar en 2027. El presidente del PRI, Ricardo Monreal, advirtió que, aunque el registro genera entusiasmo, también podría desencadenar divisiones y deserciones a medida que el partido delimite la lista final de candidatos.