Se intensifica la competencia en Morena: 22 registros en segundo día de inscripciones

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En su segunda jornada de registro presencial, el partido Morena anotó a 22 aspirantes a coordinaciones estatales en Chihuahua, Colima y Guerrero, mientras continúa el proceso en línea y se suman licencias de legisladores para competir por las gubernaturas de 2027.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 24/06/2026 09:11 AM.
En México y editada el 24/06/2026 10:34 AM.