Hasta 27 mil pesos de multa: así se regulará el alcohol durante el Mundial en CDMX

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Durante el Mundial 2026, las autoridades mexicanas aplican sanciones de entre 1,100 y más de 27,000 pesos por beber, orinar o arrojar líquidos en la calle. En la Ciudad de México la medida incluye arresto de hasta 36 horas y trabajo comunitario, mientras que en otros municipios se registran multas que superan los 6,000 pesos.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 24/06/2026 10:46 AM.
En México y editada el 24/06/2026 12:18 PM.