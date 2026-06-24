Congreso de NL “sepulta” reforma que buscaba ampliar licencia de Samuel García

La Comisión de Puntos Constitucionales de la Asamblea Legislativa de Nuevo León, después de una intensa discusión, "sepultó" la iniciativa de reforma que pretendía ampliar de 30 a 180 días la licencia de ausencia del gobernador Samuel García, la cual solo requeriría un aviso al Congreso local.
El proyecto, presentado por la bancada de Movimiento Ciudadano (MC), buscaba que el gobernador o futuros ejecutivos estatales pudieran separarse del cargo hasta por medio año sin necesidad de justificar la causa, lo que habría impedido que la titular de la Secretaría de Desarrollo Social, Mariana Rodríguez, asumiera la gubernatura de manera interina.
Durante la sesión, Berenice Martínez, vicecoordinadora de Morena, celebró la caída del "acuerdo" entre el llamado "PRIAN" y MC, calificando la propuesta como una simulación. Por su parte, Lorena de la Garza, diputada del PRI, rechazó las acusaciones de Morena y solicitó apoyo a los juicios políticos contra Samuel García.
Martínez respondió que su bancada no participará en sesiones donde existan componendas, mientras que Rocío Montalvo, coordinadora de la bancada independiente, también señaló que la propuesta de MC no era adecuada para el estado.
La comisión admitió la discusión del tema, pero determinó que la reforma no podría aprobarse por considerarse poco clara, dejando sin efecto la posibilidad de una licencia de ausencia de seis meses para el gobernador.