Congreso de NL “sepulta” reforma que buscaba ampliar licencia de Samuel García

...

La Comisión de Puntos Constitucionales de Nuevo León descartó la iniciativa de Movimiento Ciudadano que buscaba permitir al gobernador Samuel García ausentarse del cargo hasta por seis meses con solo notificar al Congreso. La propuesta fue rechazada por la mayoría de la bancada de Morena y la iniciativa privada, y quedó sin posibilidad de aprobación por falta de claridad.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 24/06/2026 09:53 AM.
En México y editada el 24/06/2026 10:58 AM.