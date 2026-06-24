Roberto Lazzeri entrega sus credenciales y asume como embajador de México en EE. UU.

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El nuevo embajador, Roberto Lazzeri, presentó sus cartas credenciales ante la jefa de protocolo del Departamento de Estado, Monica Crowley, y anunció que su gestión se enfocará en fortalecer el T‑MEC, proteger a la comunidad mexicana y profundizar la cooperación bilateral.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 24/06/2026 03:30 PM.
En México y editada el 24/06/2026 03:21 PM.