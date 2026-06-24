Roberto Lazzeri entrega sus credenciales y asume como embajador de México en EE. UU.

El diplomático Roberto Lazzeri formalizó su nombramiento como embajador de México ante los Estados Unidos al entregar sus cartas credenciales a Monica Crowley, jefa de protocolo del Departamento de Estado, en una ceremonia celebrada el 10 de junio.
En su cuenta de X, Lazzeri manifestó que, desde la embajada, trabajará para que el T‑MEC continúe siendo el motor económico de América del Norte y para que la comunidad mexicana en territorio estadounidense esté debidamente protegida. "La relación binacional exige una cooperación constante", subrayó el nuevo representante.
El anuncio se produce tras la aprobación del Senado mexicano el 10 de junio, tras la autorización del gobierno estadounidense el 20 de mayo, que sustituyó a Esteban Moctezuma en el cargo. El canciller Roberto Velasco indicó que las prioridades de Lazzeri serán el comercio, la migración y la seguridad, áreas críticas para la agenda bilateral.
La embajada de México en EE. UU. difundió un breve comunicado en el que resaltó la agenda clara del nuevo embajador: protección de los connacionales, impulso de acuerdos que beneficien a ambas naciones y fortalecimiento de la cooperación en materia de seguridad y desarrollo económico.
Con la entrega de credenciales, Lazzeri se incorpora a uno de los "centros de gravedad" de la relación bilateral, según su propio mensaje en redes sociales, y se perfila como un actor clave para los próximos retos que enfrenta la diplomacia mexicana en Washington.