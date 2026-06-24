La “Mañanera” celebra a Sheinbaum con emotiva canción de The Beatles

Claudia Sheinbaum cumplió 64 años y, durante la Mañanera del Pueblo celebrada en el Palacio Nacional, los periodistas y asistentes la recibieron con una inesperada pero emotiva canción: When I’m Sixty‑Four de The Beatles.
El gesto, pensado como una felicitación musical, marcó el inicio de la conferencia matutina. La presidenta agradeció modestamente, señalando que “a esta edad ya no se necesitan tantos festejos”, pero el ambiente de aplausos y entusiasmo persistió durante toda la sesión.
La canción, escrita mayormente por Paul McCartney y acreditada a la dupla Lennon‑McCartney, forma parte del álbum Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band (1967). Su letra narra, con tono alegre y nostálgico, la visión de una persona que se pregunta si seguirá siendo querida y acompañada por su pareja al cumplir 64 años. Por esa razón, When I’m Sixty‑Four se ha convertido en una elección habitual para celebrar ese número en distintas partes del mundo.
El uso de la canción en la Mañanera no solo rindió homenaje a la mandataria, sino que también subrayó la cercanía entre la presidenta y la ciudadanía, al compartir un momento cultural que trasciende generaciones.
La celebración continuó con los habituales informes de la agenda gubernamental, pero el recuerdo de la melodía quedó como el detalle más destacado del día.