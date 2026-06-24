La “Mañanera” celebra a Sheinbaum con emotiva canción de The Beatles

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En la conferencia matutina del 24 de junio, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, recibió una sorpresa musical: la icónica canción de los Beatles que alude a cumplir 64 años, en honor a su cumpleaños.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 24/06/2026 10:36 AM.
En México y editada el 24/06/2026 10:46 AM.