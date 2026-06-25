Director de la DEA: el fentanilo es la mayor amenaza y apunta al Cártel de Sinaloa y CJNG

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El director de la Administración para el Control de Drogas de EE. UU., Terry Cole, señaló que el fentanilo representa una amenaza sin precedentes y que los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación son la prioridad número uno de la agencia. La advertencia se difundió en un video publicado en la red X, donde se resaltó el impacto social del opioide en Estados Unidos.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 25/06/2026 02:46 PM.
En México y editada el 26/06/2026 08:34 AM.