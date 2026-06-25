ATDT amplía plazo de registro de líneas móviles y advierte posibles suspensiones por falta de datos

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La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) y la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) conceden una nueva extensión del calendario de registro de líneas telefónicas, beneficiando a 63 millones de usuarios, con plazos diferenciados según el último dígito del número.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 25/06/2026 10:32 AM.
En México y editada el 25/06/2026 10:57 AM.