ATDT amplía plazo de registro de líneas móviles y advierte posibles suspensiones por falta de datos

La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) y la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) anunciaron una ampliación de los plazos para que los usuarios de telefonía móvil completen el registro de sus líneas. El proceso, que ya ha involucrado a más de 63 millones de suscriptores, se divide en 40,2 millones de líneas de prepago y 22,8 millones de pospago.
Para los usuarios pospago, el registro ya está asociado a la persona desde la contratación del servicio, por lo que no se requiere un trámite adicional. En cambio, los usuarios de prepago que aún no hayan vinculado su número deberán hacerlo según un calendario basado en el último dígito del número telefónico, con fechas límite que se extienden de agosto a diciembre.
Una vez vencido el plazo correspondiente a cada dígito, las compañías telefónicas suspenderán el servicio de las líneas que no se hayan registrado dentro de las siguientes 72 horas. Durante ese intervalo, los usuarios solo podrán efectuar llamadas a números de emergencia, a la atención ciudadana y a su propia operadora, así como recibir alertas de sismo. Al completar el registro, el servicio se restablecerá con todos sus beneficios.
Esta medida busca garantizar la seguridad y la trazabilidad de los usuarios de telefonía móvil, cumpliendo con los requisitos de identificación establecidos por la normativa vigente.