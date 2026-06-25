Felipe VI llega a México para reunirse con Sheinbaum y relanzar la relación con España

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El monarca español, Felipe VI, arribó al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México bajo estrictas medidas de seguridad y sostuvo una breve reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional, marcando el fin del distanciamiento diplomático iniciado durante el sexenio de López Obrador.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 25/06/2026 04:42 PM.
En México y editada el 25/06/2026 04:45 PM.