Sheinbaum ve positiva la postura de Keiko Fujimori y busca recomponer lazos con Perú

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, recibió con beneplácito la reciente intervención de Keiko Fujimori, candidata de derecha que lidera las encuestas presidenciales en Perú. En una conferencia de prensa matutina en el Palacio Nacional, Fujimori afirmó que los lazos de amistad entre ambos países deben fortalecerse sin que las divergencias ideológicas perjudiquen la relación bilateral, la cual había experimentado tensiones en los últimos años.
Sheinbaum calificó la postura de Fujimori como “positiva y constructiva”, subrayando que México está dispuesto a colaborar con Perú en ámbitos de comercio, cultura y seguridad, independientemente de los vaivenes políticos internos de cada nación.
En el mismo acto, la mandataria mexicana reiteró su apoyo al expresidente peruano Pedro Castillo, condenado a 11 años de prisión por delito de conspiración, y manifestó su intención de seguir impulsando el salvoconducto para la ex primera ministra Betssy Chávez, quien se encuentra actualmente bajo protección en la embajada de México en Lima.
Sheinbaum señaló que la defensa de los derechos humanos y la garantía de procesos justos son principios innegociables para México, y que la solicitud de salvoconducto para Chávez responde a la necesidad de proteger a figuras políticas perseguidas en su país de origen.
El mensaje de la presidenta mexicana busca consolidar una política exterior basada en la amistad y el respeto mutuo, mientras mantiene una postura firme en defensa de los derechos políticos de los líderes peruanos que consideran víctimas de persecución.