Sheinbaum ve positiva la postura de Keiko Fujimori y busca recomponer lazos con Perú

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Claudia Sheinbaum aplaudió la declaración de la candidata peruana Keiko Fujimori, quien propuso priorizar los lazos de amistad entre México y Perú más allá de diferencias ideológicas, y reiteró su respaldo al expresidente Pedro Castillo y a la ex primera ministra Betssy Chávez.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 25/06/2026 02:40 PM.
En México y editada el 26/06/2026 08:32 AM.