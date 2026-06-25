Claudia Sheinbaum celebra su cumpleaños con pozole y agradece muestras de cariño en redes

La mandataria federal, Claudia Sheinbaum Pardo, cumplió 64 años el miércoles 24 de junio de 2024. En una publicación de su cuenta oficial de Facebook mostró una fotografía en la que ella y su esposo, Jesús María Tarriba, comparten un plato de pozole, su comida predilecta, rodeados de un ambiente íntimo y familiar.
El mensaje que acompañó la imagen agradeció los cientos de saludos recibidos en redes sociales y destacó la calidez de los “Mañanitas” entonados por los asistentes a la conferencia matutina en el Palacio Nacional, donde la presidenta también rindió cuentas de su gestión.
Sheinbaum, nacida el 24 de junio de 1962 en la Ciudad de México, se convirtió en 2024 en la primera mujer en ocupar la Presidencia de la República. Su trayectoria incluye la investigación científica, la docencia universitaria y diversos cargos en la administración pública.
En años recientes, sus cumpleaños se han desarrollado entre actos oficiales y muestras de afecto de colaboradores, funcionarios y ciudadanos. En 2025, por ejemplo, la presidenta fue felicitada durante una conferencia matutina en Palacio Nacional, donde también se entonaron las tradicionales “Mañanitas”.
La publicación de Sheinbaum generó una ola de reacciones en redes, con usuarios que la felicitaron y expresaron su apoyo a su gestión, mientras que el presidente del Consejo de la República, Alejandro García, reiteró su compromiso de trabajar conjuntamente para impulsar los proyectos de desarrollo social y económico del país.