Claudia Sheinbaum celebra su cumpleaños con pozole y agradece muestras de cariño en redes

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, compartió en Facebook una foto de su festejo del 24 de junio, donde disfrutó su platillo favorito, pozole, junto a su esposo Jesús María Tarriba, y recibió cientos de felicitaciones de usuarios y colaboradores.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 25/06/2026 08:53 AM.
En México y editada el 25/06/2026 09:04 AM.