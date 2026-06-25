Claudia Sheinbaum felicita a la Selección Mexicana tras vencer a Chequia en el Mundial 2026

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Claudia Sheinbaum compartió un video con imágenes de celebraciones en varios estados y elogió el desempeño del equipo, calificándolo de “padrísimo” y “muy emocionante”.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 25/06/2026 10:32 AM.
En México y editada el 25/06/2026 11:01 AM.