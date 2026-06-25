Claudia Sheinbaum felicita a la Selección Mexicana tras vencer a Chequia en el Mundial 2026

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, utilizó la Mañanera del Pueblo para reconocer el triunfo de la Selección Mexicana contra la República Checa en la fase de grupos del Mundial 2026.
Sheinbaum describió el encuentro del miércoles como “padrísimo, muy emocionante” y envió sus felicitaciones al plantel, resaltando el esfuerzo y la entrega de los futbolistas.
Con este reconocimiento, Sheinbaum se suma a la ola de felicitaciones que ha recibido la Selección, que ahora se prepara para su próximo desafío en la competición.