Sheinbaum abre debate sobre la Ley Serrano y promete revisar su impacto en la libertad de expresión

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, declaró que ninguna norma, incluida la Ley Serrano de San Luis Potosí que penaliza el uso indebido de la inteligencia artificial, puede contravenir la libertad de expresión. Prometió revisar la legislación y convocar a un debate nacional sobre la regulación de la IA y la desinformación.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 25/06/2026 02:49 PM.
En México y editada el 26/06/2026 08:30 AM.