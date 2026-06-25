Sheinbaum abre debate sobre la Ley Serrano y promete revisar su impacto en la libertad de expresión

En la conferencia de prensa matutina celebrada en el Palacio Nacional, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, afirmó que ninguna ley puede ir en contra de la libertad de expresión, al ser cuestionada sobre la polémica Ley Serrano aprobada por el Congreso de San Luis Potosí.
La normativa, que tipifica como delito el uso indebido de la inteligencia artificial (IA) y contempla penas de hasta seis años de prisión, ha generado críticas de periodistas, activistas y organizaciones de derechos humanos, quienes exigen su derogación por considerarla una amenaza a la libre expresión y al ejercicio periodístico.
Sheinbaum reconoció que no conoce a detalle el contenido de la Ley Serrano, pero aseguró que la revisará detenidamente. "Voy a estudiar la propuesta y, de ser necesario, presentaré los ajustes que garanticen el respeto a los derechos constitucionales", manifestó la mandataria desde el Salón Tesorería.
Además, la presidenta subrayó la necesidad de convocar a una discusión nacional sobre la regulación de la IA, especialmente en lo relativo a la difusión de noticias falsas y la manipulación de la información. "Es indispensable que todo el país participe en la construcción de un marco legal que proteja a la ciudadanía sin coartar la libertad de expresión", indicó.
Grupos de periodistas y organizaciones de la sociedad civil, como la Asociación Mexicana de Periodistas y la Red de Defensa de los Derechos Digitales, han pedido la derogación total de la Ley Serrano, argumentando que su redacción es vaga y podría ser utilizada para perseguir a críticos del gobierno.
Por su parte, autoridades de San Luis Potosí defendieron la iniciativa, señalando que la medida busca prevenir el uso malintencionado de la IA para difundir desinformación y vulnerar la seguridad nacional.
El llamado de Sheinbaum a un debate amplio llega en un contexto donde la IA está cada vez más presente en la generación de contenidos mediáticos, lo que plantea desafíos regulatorios a nivel federal y estatal.
Se espera que la Secretaría de Gobernación (SEGOB) emita un pronunciamiento oficial sobre la Ley Serrano en los próximos días, mientras se abre la puerta a mesas de trabajo con expertos, académicos y representantes de la sociedad civil.