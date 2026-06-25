Topos México despliegan misión de rescate urgente a Venezuela tras sismos mortales

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El primer contingente de la Brigada de Rescate Topos México partirá este jueves 25 de junio hacia Venezuela, donde los sismos del 24 de junio dejaron al menos 188 muertos y 971 heridos. Con una célula de seis a ocho integrantes, los topógrafos se sumarán a las operaciones de búsqueda bajo el mando de autoridades venezolanas, mientras el gobierno mexicano envía también 250 militares, perros de rescate y aeronaves.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 25/06/2026 02:50 PM.
En México y editada el 25/06/2026 03:09 PM.