Topos México despliegan misión de rescate urgente a Venezuela tras sismos mortales

El jueves 25 de junio, la Brigada de Rescate Topos México enviará su primer contingente de entre seis y ocho integrantes a Venezuela, donde los sismos del miércoles 24 de junio provocaron al menos 188 fallecidos y 971 heridos. La célula de intervención, preparada para operar de forma autosuficiente, se integrará a los equipos de búsqueda coordinados por los centros de mando locales.
Iván, responsable de la misión, explicó que el número de integrantes cubre lo mínimo necesario para garantizar la seguridad y la autonomía del equipo en entornos de desastre. "Estamos preparando entre seis y ocho elementos para una célula de intervención y rescate. Es lo que se pide mínimamente para autosuficiencia", señaló.
Ante los retos logísticos del aeropuerto de Caracas, los topós evalúan rutas alternativas, como el ingreso por Colombia o el uso de aerotransportes diferentes, para asegurar el traslado sin depender de suministros inmediatos de autoridades venezolanas.
Una vez en territorio venezolano, los rescatistas se pondrán bajo las órdenes de los centros de mando locales, que indicarán las zonas donde se requiera su intervención. Posteriormente, establecerán su propio centro de mando y comenzarán labores de localización, búsqueda y rescate, enfocándose en áreas con mayor probabilidad de encontrar sobrevivientes, siguiendo protocolos internacionales.
La misión de los Topos México se suma al despliegue oficial anunciado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, quien confirmó el envío de 250 militares, cinco perros de rescate y cuatro aeronaves, conformados por personal de la Secretaría de la Defensa Nacional y especialistas en sanidad y rescate. Sheinbaum indicó que la ayuda será evaluada en terreno y podría ampliarse según las necesidades señaladas por las autoridades venezolanas.
El gobierno mexicano mantiene comunicación directa con la presidencia interina de Venezuela y con el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, y la embajada mexicana en Caracas ha habilitado una línea telefónica para que los connacionales afectados soliciten apoyo. La Federación Internacional de la Cruz Roja y Media Luna Roja también ofrece canales para localizar a familiares.
Antes de partir, Iván dirigió un mensaje a la población venezolana: "Venezuela es uno de nuestros países hermanos en sentido latinoamericano. En el desastre hay que estar más unidos para buscar refugio, apoyar a los vecinos y ayudar en labores de rescate, siempre con seguridad y siguiendo las indicaciones de autoridades o especialistas".
Al corte de la información, la presidenta Sheinbaum señaló que el envío de víveres no ha sido solicitado por el gobierno venezolano; de requerirse, México está dispuesto a enviar ayuda adicional, reafirmando su solidaridad y disposición ante la emergencia.