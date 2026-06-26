Beca Rita Cetina: inicia entrega de tarjetas; consulta fechas y requisitos aquí

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La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez amplía el periodo de entrega de tarjetas del programa Rita Cetina de Útiles y Uniformes, que ahora se extenderá del 18 de mayo al 31 de julio de 2026, y anuncia el primer depósito para agosto.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 26/06/2026 04:36 PM.
En México y editada el 26/06/2026 02:41 PM.