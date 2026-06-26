Beca Rita Cetina: inicia entrega de tarjetas; consulta fechas y requisitos aquí

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez informó que el operativo nacional para la entrega de las tarjetas del Banco del Bienestar, correspondientes a la Beca Universal de Educación Básica Rita Cetina de Apoyo para Útiles y Uniformes Escolares, continuará hasta el 31 de julio de 2026. El proceso inició el 18 de mayo, por lo que madres, padres o tutores que ya realizaron el registro pueden acudir a recoger su medio de pago en la fecha asignada.
La distribución se realizará directamente en los planteles escolares y en las sedes designadas por el programa. Solo la persona que efectuó el registro (madre, padre o tutor legal) está autorizada para recibir la tarjeta; no se aceptarán representantes.
Para completar el trámite, los beneficiarios deberán presentar la siguiente documentación:
La estrategia de entrega escalonada busca evitar aglomeraciones y garantizar una atención ordenada. Un listado con fechas, horarios y sedes está disponible en el enlace oficial del programa.
Una vez activadas las tarjetas, el primer depósito de $2,500 pesos anuales por estudiante se realizará en agosto de 2026, antes del inicio del nuevo ciclo escolar. El recurso está destinado a la compra de útiles, uniformes y otros gastos vinculados a la educación básica.
La tarjeta del Banco del Bienestar será el único medio para recibir los fondos; los beneficiarios podrán usarla en sucursales, cajeros automáticos o establecimientos que acepten pagos con tarjeta.
Para quienes aún no hayan inscrito a sus hijos, se anunció una nueva convocatoria en septiembre de 2026. Las autoridades reiteran la importancia de seguir exclusivamente los canales oficiales de las Becas para el Bienestar para obtener información actualizada.