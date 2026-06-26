CFE apuesta por baterías gigantes para evitar apagones y fortalecer la red eléctrica

La CFE instaló, a finales de junio de 2026, sistemas de baterías de gran escala (Battery Energy Storage Systems, BESS) que actuarán como reserva estratégica para equilibrar la oferta y la demanda eléctrica en tiempo real, evitando apagones cuando la demanda supera la generación disponible.
Los dos proyectos emblemáticos son el Sistema Oasis, ubicado en el Sistema Eléctrico Mulegé, Baja California Sur, y la Central Fotovoltaica Rafael Galván Maldonado en Puerto Peñasco, Sonora. En esta última ya operan 72 MW de capacidad BESS, proporcionando energía a más de 15 mil usuarios; las fases en construcción añadirán 174 MW, ampliando el beneficio a casi 56 mil consumidores adicionales.
Los BESS almacenan la electricidad generada en periodos de alta disponibilidad, como cuando los paneles solares y aerogeneradores producen en exceso, y liberan esa energía cuando la demanda aumenta o la producción renovable disminuye, como en la noche o en días nublados. De esta forma se reduce la intermitencia de fuentes limpias y se mejora la calidad del suministro, sobre todo en zonas apartadas o con infraestructura limitada.
El presidente de la República, Claudia Sheinbaum, y la directora general de la CFE, Emilia Esther Calleja Alor, presentaron estos proyectos como parte de la visión integral del Gobierno para modernizar el Sistema Eléctrico Nacional, hacerlo más resiliente y apoyar el crecimiento económico y social de México en las próximas décadas.
Con la incorporación de los BESS, la CFE busca no solo prevenir cortes de energía, sino también disminuir la dependencia de combustibles fósiles, impulsar la transición a energías renovables y sentar las bases de una infraestructura eléctrica sostenible para las generaciones futuras.