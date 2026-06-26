CFE apuesta por baterías gigantes para evitar apagones y fortalecer la red eléctrica

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La Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha puesto en marcha sistemas de almacenamiento de energía con baterías (BESS) que permitirán cubrir la demanda pico y evitar interrupciones en el suministro eléctrico. Los proyectos, en Baja California Sur y Sonora, suman más de 200 MW y benefician a decenas de miles de usuarios, marcando un avance clave hacia una red más resiliente y sostenible.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 26/06/2026 08:27 AM.
En México y editada el 26/06/2026 08:48 AM.