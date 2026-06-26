Gobierno decreta home office en CDMX por el Mundial 2026 para evitar caos vial

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El 26 de junio de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum firmó un decreto que obliga a dependencias públicas y exhorta al sector privado a implementar teletrabajo en la Ciudad de México durante los partidos de la Selección Nacional, con el fin de reducir la congestión vehicular y garantizar la seguridad en la Copa Mundial de la FIFA.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 26/06/2026 08:58 AM.
En México y editada el 26/06/2026 09:32 AM.