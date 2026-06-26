Gobierno decreta home office en CDMX por el Mundial 2026 para evitar caos vial

En el marco de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el Gobierno de México, a través de la presidenta Claudia Sheinbaum, publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) un decreto que establece la obligatoriedad del trabajo a distancia (home office) para las dependencias federales con sede en la Ciudad de México y una exhortación a empresas privadas para que adopten la misma medida cuando sea viable.
El objetivo principal es mitigar el impacto en la movilidad urbana durante los partidos de la Selección Mexicana, programados para el 30 de junio en el Estadio Azteca, y garantizar la seguridad ciudadana y el correcto desarrollo de los eventos masivos.
Principales disposiciones del decreto:
Con estas medidas, México busca posicionarse como un anfitrión de excelencia en el escenario global, dejando un legado de organización y eficiencia para futuros eventos internacionales.