Alcaldesa de Uruapan pide a la SCJN frenar reforma electoral de Michoacán

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Grecia Quiroz, presidenta municipal de Uruapan, compareció ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para pedir que se revise y anule la reciente reforma electoral de Michoacán, la cual considera un retroceso democrático que limita la participación ciudadana y la vía independiente.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 26/06/2026 10:49 AM.
En México y editada el 26/06/2026 10:59 AM.