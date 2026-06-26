Alcaldesa de Uruapan pide a la SCJN frenar reforma electoral de Michoacán

La presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz, acudió este lunes a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para solicitar que se impugne la reforma electoral aprobada recientemente en Michoacán. En una publicación de Facebook, la autoridad local calificó la reforma como un "grave retroceso democrático" porque, según ella, "limita la participación ciudadana, restringe la vía independiente y coloca obstáculos que afectan directamente el derecho de las personas a organizarse, participar y ser votadas sin depender de los partidos políticos tradicionales".
Quiroz explicó que su objetivo al comparecer ante la SCJN es que se escuche la voz de la ciudadanía y se realice una revisión responsable de la normativa, con el fin de proteger los derechos político‑electorales de quienes optan por una vía libre, independiente y ciudadana. "Hoy más que nunca es necesario defender la participación política de todas las personas, especialmente de quienes históricamente han enfrentado mayores obstáculos para ser escuchados y representados", afirmó la presidenta municipal.
Entre los grupos que, según Quiroz, se verían más afectados por la reforma, se encuentran los pueblos originarios, mujeres, juventudes, personas con discapacidad, la comunidad LGBTQ+ y la ciudadanía sin afiliación partidista. La autoridad hizo un llamado respetuoso a los ministros y ministras de la SCJN para que analicen el asunto con una visión democrática, constitucional y de derechos humanos.
La reforma electoral de Michoacán incluye, entre otras disposiciones, la regulación de la violencia digital y política con perspectiva de género, la exigencia de cartas de no antecedentes penales expedidas por la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía General de la República, y constancias de no estar vinculados a actos de corrupción mediante sentencia firme. Asimismo, establece que los candidatos a presidentes municipales que no resulten electos podrán ocupar el cargo de primer regidor siempre que alcancen el porcentaje electoral correspondiente, y prohíbe a personas con antecedentes de violencia o incumplimiento de obligaciones alimentarias postularse a cargos de elección popular.
Al concluir su comparecencia, Quiroz agradeció al ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz y a los ciudadanos que la acompañaron en la petición, reiterando que "la democracia no se defiende limitando al ciudadano; se defiende abriendo caminos para que el pueblo pueda decidir libremente quién quiere que lo represente".