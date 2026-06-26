SEDENA despliega apoyo a Venezuela con 261 efectivos tras sismos devastadores

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La Secretaría de la Defensa Nacional desplegó un contingente de 261 efectivos, 18 binomios caninos y más de 15 toneladas de equipo médico y de rescate en tres aviones de la Fuerza Aérea Mexicana, bajo la orden de la presidenta Claudia Sheinbaum, para asistir a Venezuela tras los sismos de magnitud 7.2 y 7.5 que dejaron 235 muertos y 4,300 heridos.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 26/06/2026 08:47 AM.
En México y editada el 26/06/2026 08:58 AM.