SEDENA despliega apoyo a Venezuela con 261 efectivos tras sismos devastadores

La Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) anunció que México enviará un contingente de 261 efectivos, 18 binomios caninos y más de 15 toneladas de insumos médicos y de rescate a Venezuela, en respuesta a los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 que sacudieron el país sudamericano el 24 de junio.
El operativo, instruido por la presidenta Claudia Sheinbaum, comprende tres vuelos de la Fuerza Aérea Mexicana. Los dos primeros aviones partieron a las 14:30 h desde la Base Aérea de Santa Lucía, Estado de México, transportando 4.4 toneladas de herramientas y equipo y 2.7 toneladas de insumos médicos. Un tercer avión, un C‑130 Hércules, está programado para despegar en las horas siguientes con 8 toneladas de medicamentos y 4 toneladas adicionales de equipo de rescate.
El contingente está integrado por 240 soldados del Ejército, 11 miembros de la Fuerza Aérea y 10 de la Guardia Nacional, entre los que se incluyen médicos, enfermeros, camilleros y personal especializado en búsqueda y rescate. Además, 18 binomios caninos entrenados para localizar personas atrapadas en estructuras colapsadas acompañarán la misión.
Los sismos, separados por apenas 39 segundos, provocaron el colapso de edificios en la capital y varios estados, dejando un balance preliminar de 235 fallecidos y 4,300 heridos, según informó el ministro de Salud venezolano, Carlos Alvarado, en la cadena estatal Venezolana de Televisión.
El gobierno mexicano expresó su condolencia por las pérdidas humanas y materiales y reiteró su disposición a reforzar el apoyo si las autoridades venezolanas lo solicitan. La presidenta Sheinbaum indicó que, una vez establecida la coordinación con el Estado venezolano, se evaluará la necesidad de ampliar el contingente para fortalecer las labores de auxilio.
Previo al envío, el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, anunció en su cuenta de X que México ofrecería “toda la solidaridad y el apoyo que requiera” Venezuela, bajo la dirección directa de la presidenta. Por su parte, la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez agradeció la pronta respuesta de México y de otros países, resaltando la activación de la red de salud pública y privada para atender a la población afectada.