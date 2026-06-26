Elecciones 2027: INE aprueba dos partidos nuevos y rediseña la boleta electoral

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El Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó la inscripción de dos nuevos partidos políticos que participarán en las elecciones de 2027. Con 84 millones de pesos asignados y un diseño de boleta reforzado, se detalla el proceso de registro, los requisitos de afiliación y los componentes técnicos del nuevo documento de voto.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 26/06/2026 08:46 AM.
En México y editada el 26/06/2026 09:28 AM.