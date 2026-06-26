Elecciones 2027: INE aprueba dos partidos nuevos y rediseña la boleta electoral

El Instituto Nacional Electoral (INE) confirmó la inscripción de dos nuevos partidos políticos que competirán en la contienda electoral de 2027, ampliando la boleta a ocho opciones de voto y destinando 84 millones de pesos para su difusión y operatividad durante el resto del año.
El proceso de registro, que culminó con la resolución del Consejo General del INE, marca un precedente en la apertura del sistema electoral mexicano, al tiempo que refuerza la transparencia y la certeza del sufragio.
Los nuevos partidos deberán presentar sus listas de candidatos antes del 15 de enero de 2026 y cumplir con los requisitos de fiscalización y rendición de cuentas. La boleta definitiva será distribuida a las casillas a partir de junio de 2027, con la capacitación correspondiente para los funcionarios electorales.