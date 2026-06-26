Samuel García decreta feriado en Nuevo León por el Mundial 2026

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, anunció que el lunes 29 de junio será feriado oficial en la entidad, coincidiendo con el último partido del Mundial 2026 que se disputará en el Estadio BBVA. La medida implica la suspensión de clases en todos los niveles educativos, tanto públicos como privados, y la reconfiguración de la jornada laboral para que los servidores públicos trabajen medio día o adopten modalidad de home office.
García explicó que la decisión se tomó tras analizar la afluencia esperada para el encuentro Holanda‑Marruecos, programado como dieciseisavos de final, y la necesidad de garantizar la seguridad y el orden público. Las áreas esenciales, como seguridad, protección civil y salud, permanecerán operativas, mientras que el resto de dependencias estatales funcionará únicamente durante la mañana.
El gobernador también hizo un llamado al sector privado para que, en la medida de lo posible, implemente esquemas híbridos o libere la tarde a sus empleados, subrayando que “eso está en su cancha, ustedes deciden”. En su mensaje, difundido a través de redes sociales desde las nuevas oficinas de la Fuerza Civil, García reiteró su entusiasmo con la frase que se ha vuelto tendencia: “Sigo en modo party”.
El anuncio se produce en paralelo con un decreto federal publicado el mismo día en el Diario Oficial de la Federación, que establece el teletrabajo y la suspensión parcial de actividades en la Ciudad de México durante el partido de la Selección Mexicana el 30 de junio. Ambas disposiciones buscan atender la movilización masiva que generará el torneo y evitar saturaciones en el transporte y servicios críticos.
García resaltó que la FIFA espera entre 15,000 y 20,000 aficionados holandeses, además de miles de seguidores marroquíes y locales, lo que justifica la medida como una respuesta a la “movilización extraordinaria” que se prevé. Asimismo, invitó a la ciudadanía al Fan Fest del domingo, con la presentación de Enrique Iglesias, y animó a los mexicanos a apoyar a la Selección en su próximo partido en el Estadio Azteca.