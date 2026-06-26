Samuel García decreta feriado en Nuevo León por el Mundial 2026

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El gobernador Samuel García decretó feriado el lunes 29 de junio, día del duelo Holanda‑Marruecos en Monterrey, suspendiendo clases y ajustando la jornada laboral para que empleados y estudiantes puedan disfrutar del evento.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 26/06/2026 01:11 PM.
En México y editada el 26/06/2026 01:30 PM.