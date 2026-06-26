Sheinbaum ofrece condolencias y ayuda humanitaria a Venezuela tras los sismos del 24 de junio

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sostuvo una llamada con la mandataria venezolana, Delcy Rodríguez, para expresar sus condolencias por los 589 fallecidos y reafirmar el apoyo del Gobierno federal. México ya ha desplegado una misión humanitaria con 261 elementos militares desde la Base Aérea de Santa Lucía.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 26/06/2026 12:40 PM.
En México y editada el 26/06/2026 12:53 PM.