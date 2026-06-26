Sheinbaum ofrece condolencias y ayuda humanitaria a Venezuela tras los sismos del 24 de junio

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, mantuvo una conversación telefónica con su homóloga venezolana, Delcy Rodríguez, para expresar sus condolencias por las víctimas de los sismos ocurridos el 24 de junio en Venezuela, que dejaron al menos 589 fallecidos.
Sheinbaum reiteró el compromiso de México de apoyar al pueblo venezolano en estos momentos difíciles, declarando: “En momentos difíciles, nuestra nación es solidaria con países hermanos”.
El Gobierno mexicano informó que ya ha puesto en marcha una misión de ayuda humanitaria. Desde la Base Aérea Militar de Santa Lucía despegaron dos aeronaves de transporte estratégico de la Fuerza Aérea Mexicana, llevando un contingente de 261 elementos integrados por personal del Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional.
La brigada mexicana está preparada para atender las necesidades inmediatas en las zonas afectadas y permanecerá atenta a requerimientos adicionales que surjan.
Con información de Jorge Martínez, IYC.