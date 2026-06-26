Sheinbaum y Felipe VI acuerdan abrir una nueva etapa en la relación entre México y España

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el rey de España, Felipe VI, se reunieron en el Palacio Nacional, acordando reforzar los lazos bilaterales y destacar la importancia de los pueblos originarios, tras siete años de tensiones diplomáticas.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 26/06/2026 08:44 AM.
En México y editada el 26/06/2026 08:53 AM.