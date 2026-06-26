Conflicto en Canal Once: Sheinbaum llama a estudiantes del IPN a retirarse

En la conferencia matutina del 26 de junio en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum instó a los estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN) que se encuentran en el Canal Once a liberar la señal. La mandataria señaló que el Gobierno está trabajando con el subsecretario de Educación Superior y con el secretario de Gobernación, Mario Delgado, para atender las peticiones del Politécnico.
Desde finales de mayo, cerca de quinientos estudiantes del IPN ocuparon las instalaciones del Canal Once, ubicado en el Casco de Santo Tomás, como medida de presión para que se atiendan sus demandas. Entre los reclamos destacan la renuncia inmediata del director general del IPN, Arturo Reyes Sandoval, y la realización de auditorías que garanticen la transparencia en el manejo de recursos institucionales.
Los manifestantes exigieron que cualquier respuesta oficial sea transmitida en vivo por la señal del canal, para que la comunidad politécnica conozca los términos de un posible acuerdo. Señalaron que funcionarios como Mario Delgado, titular de la Secretaría de Educación Pública, y Ricardo Villanueva Lomelí, subsecretario de Educación Superior, no los recibieron personalmente, lo que motivó la ocupación.
Los estudiantes describen su movimiento como pacífico, aunque denuncian agresiones al ingresar a la televisora. Además, anunciaron un paro de 36 horas y advirtieron que, de no obtener una respuesta satisfactoria, continuarán con nuevas movilizaciones.
Sheinbaum reiteró que “son pocos los estudiantes que tienen tomada la señal” y llamó a la entrega del canal, mientras se siguen atendiendo las demandas del IPN. La situación refleja el creciente descontento en la comunidad universitaria y la presión para lograr cambios en la administración y la transparencia institucional.