Conflicto en Canal Once: Sheinbaum llama a estudiantes del IPN a retirarse

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, pidió a los estudiantes del Instituto Politécnico Nacional que entreguen el Canal Once, ocupado desde finales de mayo, mientras se atienden sus demandas de renuncia del director del IPN y auditorías de recursos.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 26/06/2026 10:54 AM.
En México y editada el 26/06/2026 11:04 AM.