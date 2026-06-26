INE aprueba a Somos México como nuevo partido y podrá competir en 2027

Somos México (Somos MX) se convirtió oficialmente en partido político nacional al recibir el registro del Instituto Nacional Electoral (INE) el pasado jueves 25 de junio, lo que le habilita a participar en las elecciones intermedias de 2027.
Durante su Asamblea Nacional Constitutiva, celebrada en febrero, la agrupación nombró a Guadalupe Acosta Naranjo, exmilitante del extinto Partido de la Revolución Democrática (PRD), como presidente, y a Cecilia Soto, excandidata presidencial del Partido del Trabajo (PT), como secretaria general.
El registro se otorgó junto al de Construyendo Sociedades de Paz. En contraste, los proyectos México Tiene Vida y Que Siga la Democracia fueron rechazados por irregularidades graves, entre ellas el uso de inteligencia artificial para falsificar afiliaciones y la falta de claridad en el destino de recursos financieros.
Somos México se define como una fuerza de izquierda democrática y progresista, sustentada en causas ciudadanas y de la sociedad civil. Sus pilares son el derecho a la salud, el combate a la inseguridad y la lucha contra la corrupción. Además, su estatuto interno impide que sus dirigentes actuales aspiren a cargos de elección popular de manera simultánea, con el objetivo de evitar la centralización de poder.
La agrupación demostró su capacidad de movilización al cumplir con los requisitos legales: más de 256,030 afiliaciones válidas y la realización de al menos 20 asambleas estatales o 200 distritales. Recientemente, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ratificó la validez de miles de sus afiliaciones tras un recurso interpuesto por Morena.
Entre los miembros de alto perfil que integran Somos México se encuentran el excanciller Jorge Castañeda, los exgobernadores panistas Ernesto Ruffo y Carlos Medina Plascencia, exministros de la Suprema Corte como Javier Laynez, Margarita Ríos Farjat y José Ramón Cossío, el expresidente del INE Lorenzo Córdova, el jurista Diego Valadés, el actor Joaquín Cosío, la economista Clara Jusidman, el exembajador en EE. UU. Arturo Sarukhán, entre otros destacados intelectuales y empresarios.
Con este registro, Somos México se posiciona como una de las nuevas fuerzas políticas que competirán en el panorama electoral de 2027, ofreciendo una alternativa basada en la participación ciudadana y la transparencia interna.