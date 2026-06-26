INE aprueba a Somos México como nuevo partido y podrá competir en 2027

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La asociación civil Somos México (Somos MX) recibió el registro oficial ante el INE, lo que le permite competir en las elecciones intermedias de 2027. Su plataforma de izquierda democrática incluye salud, seguridad y anticorrupción, y su estructura interna prohíbe que sus dirigentes aspiren simultáneamente a cargos de elección popular.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 26/06/2026 08:32 AM.
En México y editada el 26/06/2026 09:23 AM.