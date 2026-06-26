INE advierte que no aprobará nuevos partidos si detecta irregularidades graves

La consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, reiteró que la autoridad electoral no puede aprobar la creación de nuevos partidos políticos por motivos políticos o por simpatías partidistas. La decisión debe sustentarse en una valoración estrictamente técnica y legal, tomando en cuenta las irregularidades detectadas durante el proceso de registro.
Al iniciar el debate sobre la aprobación de los registros de los cuatro grupos que cumplieron con los requisitos cuantitativos (200 asambleas y 256,030 afiliaciones), Taddei enfatizó que "el cumplimiento cuantitativo es necesario, pero no siempre suficiente". Señaló que, además de los números, el INE debe analizar la gravedad de irregularidades como afiliaciones irregulares, sobornos, intervención de ministros de culto y manejo indebido de recursos.
La consejera recordó que, en la última semana, el INE impuso multas por casi cinco millones de pesos a organizaciones por anomalías de fiscalización y, antes del debate, se aplicaron sanciones adicionales por irregularidades en afiliaciones. "La votación no debe ser una concesión política, sino un respeto a la integridad del proceso", afirmó.
Norma Irene de la Cruz, consejera presidenta de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, añadió que se encontraron inconsistencias en afiliaciones, dádivas, actos de corrupción contra funcionarias públicas, origen de ingresos y reporte de gastos, así como la participación de personas vinculadas a cultos religiosos.
El Consejo General del INE decidirá si otorga los registros a los grupos México Tiene Vida, Que Siga la Democracia, Somos México y Construyendo Sociedades de Paz, o si, en su lugar, se pondera la gravedad de las irregularidades detectadas, particularmente en el caso de México Tiene Vida.