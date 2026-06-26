INE advierte que no aprobará nuevos partidos si detecta irregularidades graves

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La consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, señaló que la aprobación de los registros de los nuevos partidos políticos no puede basarse en decisiones políticas o simpatías, sino en una valoración técnica que incluya el análisis de irregularidades como afiliaciones irregulares, sobornos y la intervención de cultos religiosos.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 26/06/2026 08:32 AM.
En México y editada el 26/06/2026 08:44 AM.