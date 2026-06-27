Esposa de Víctor Rodríguez Padilla denuncia violencia y recibe apoyo de la presidenta Sheinbaum

María Felicia Jiménez, esposa del exdirector de Pemex Víctor Rodríguez Padilla, publicó este viernes dos videos en su canal de YouTube donde muestra al funcionario empujándola, quitándose la playera y tirándole del cabello, incluso frente a un menor de edad. En los videos se observan forcejeos y agresiones que la víctima califica como violencia intrafamiliar.
Ante la difusión del material, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, aseguró que el Gobierno Federal brindará apoyo inmediato a la denunciante. En una rueda de prensa durante su gira de fin de semana, Sheinbaum confirmó que la Secretaría de las Mujeres ya estableció contacto con María Felicia para ofrecer orientación, medidas de protección y acompañamiento en la denuncia ante la fiscalía especializada.
La esposa de Rodríguez criticó que el discurso oficial sobre "amor a la soberanía energética, defensa de las mujeres y su igualdad" se quede en los mitines y no se refleje en la vida privada de los altos funcionarios. "En casa, un alto mando del gobierno actual le pega a su esposa", afirmó en su publicación.
Hasta el momento, Víctor Rodríguez Padilla no ha emitido pronunciamiento alguno sobre los hechos.
La Secretaría de las Mujeres reiteró que "ninguna agresión contra las mujeres será tolerada" y que se garantizará de inmediato la integridad, seguridad y protección de la víctima.