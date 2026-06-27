Esposa de Víctor Rodríguez Padilla denuncia violencia y recibe apoyo de la presidenta Sheinbaum

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María Felicia Jiménez acusó a su esposo, exdirector de Pemex, de agresiones físicas y solicitó ayuda a la presidenta Claudia Sheinbaum, quien garantizó protección institucional a través de la Secretaría de las Mujeres.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 27/06/2026 10:24 AM.
En México y editada el 27/06/2026 11:00 AM.