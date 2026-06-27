Félix Salgado Macedonio descarta su candidatura a la gubernatura de Guerrero en 2027

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El senador con licencia Félix Salgado Macedonio anunció que no buscará la Coordinación Estatal en Defensa de la Transformación y Soberanía Nacional, renunciando a aspirar a la gubernatura de Guerrero en 2027 tras ser impedido por las normas internas de Morena y la medida contra el nepotismo.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 27/06/2026 12:53 PM.
En México y editada el 27/06/2026 01:01 PM.