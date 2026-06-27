Félix Salgado Macedonio descarta su candidatura a la gubernatura de Guerrero en 2027

Después de semanas de incertidumbre y declaraciones contradictorias, el senador con licencia Félix Salgado Macedonio confirmó que no intentará obtener la Coordinación Estatal en Defensa de la Transformación y Soberanía Nacional, paso previo para postularse a la gubernatura de Guerrero en 2027.
En una transmisión en redes sociales, Salgado explicó que las reglas internas del Partido Morena le impiden registrarse como candidato, y que respeta la decisión tomada por la dirigencia del partido. "Si no se me permite el registro, no pasa nada, todos felices. Yo soy de Morena, amo a Morena, quiero mucho a Morena y aquí estoy y no me muevo de Morena", afirmó.
El legislador también descartó la opción de postularse bajo otra sigla, subrayando su lealtad al partido. Además, señaló que no impugnará el proceso interno, pues no recurre a los tribunales para resolver disputas internas del partido.
Según informó, mantuvo una conversación con la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, quien le comunicó oficialmente que no podrá participar en el proceso interno rumbo a 2027. La decisión llega en medio de la medida del partido contra el nepotismo, que impide que la hija de Salgado, Evelyn Salgado, sea candidata a la gubernatura.
Con esta renuncia, el escenario político de Guerrero se abre a nuevas aspiraciones dentro de Morena y a la posible reconfiguración de alianzas para la contienda de 2027.