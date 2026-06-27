Secretaría de las Mujeres condena violencia de exdirector de Pemex tras video vira

La noche del 26 de junio de 2026 la Secretaría de las Mujeres emitió un comunicado en el que condenó enérgicamente la violencia física que habría ejercido Víctor Rodríguez Padilla, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) y actual titular del Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias (INEEL), contra su esposa, María Felicia Jiménez.
El organismo federal informó que ya estableció contacto con la víctima para brindarle orientación, acompañamiento institucional y medidas de protección, tras la difusión en redes sociales de un video de cinco minutos y cuatro segundos que muestra al exfuncionario forcejeando con Jiménez por un portafolio verde dentro de su domicilio. En la grabación, sin audio, se observan empujones, gritos y la presencia de un menor de edad que huye hacia las escaleras cuando la agresión se intensifica.
Rodríguez Padilla, tras intentar arrebatar el portafolio, agarra a la mujer del cabello y la obliga a sentarse en un sillón. Cuando Jiménez recupera el objeto, el agresor regresa con un palo intentando golpear la cámara de seguridad que documentó los hechos; la víctima logra evadir el golpe pero vuelve a ser agredida.
En la descripción del video publicado en su canal de YouTube, Jiménez escribió: “Todo lo que me pueda pasar a mí o a mis hijos es culpa de Víctor Rodríguez Padilla”. Añadió que denunciar públicamente le ha costado su empleo, su ingreso, su vivienda y la custodia de sus hijos menores.
Rodríguez Padilla dirigió Pemex durante un año y medio bajo el mandato de la presidenta Claudia Sheinbaum, dejando la empresa el 14 de mayo de 2026 en medio de pérdidas de 46 mil millones de pesos y una deuda de 79 mil millones de dólares. Dieciocho días después, el 1 de junio, asumió la Dirección General del INEEL, acumulando más de 42 años de experiencia en el sector energético.
Jiménez dirigió su llamado directamente a la presidenta Sheinbaum, señalando que “este es un gobierno liderado por mujeres” y solicitando medidas de protección para ella y sus hijos, a quienes considera en riesgo por la cercanía de su esposo con altas figuras del gobierno federal.
La Secretaría de las Mujeres reiteró su compromiso con los derechos humanos de las mujeres y el acceso a la justicia, declarando que no tolerará conductas que atenten contra la tranquilidad, dignidad o integridad de ninguna mujer.