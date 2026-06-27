Secretaría de las Mujeres condena violencia de exdirector de Pemex tras video vira

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La Secretaría de las Mujeres denunció la agresión física perpetrada por Víctor Rodríguez Padilla, exdirector de Pemex y actual titular del INEEL, contra su esposa María Felicia Jiménez, y anunció medidas de protección y acompañamiento institucional.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 27/06/2026 10:25 AM.
En México y editada el 27/06/2026 12:42 PM.