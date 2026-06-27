Sheinbaum promete apoyo total a esposa de exdirector de Pemex tras video de violencia

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La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que su gobierno brindará toda la asistencia a María Felicia Jiménez Lavie, quien denunció violencia física por parte de Víctor Rodríguez, exdirector de Pemex y actual director del INEEL.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 27/06/2026 10:24 AM.
En México y editada el 27/06/2026 11:06 AM.