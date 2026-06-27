Sheinbaum promete apoyo total a esposa de exdirector de Pemex tras video de violencia

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, declaró que "se le va a dar toda la ayuda" a la doctora María Felicia Jiménez Lavie, esposa del exdirector de Pemex Víctor Rodríguez, tras la difusión en redes de un video que muestra actos de violencia familiar.
El mensaje de la mandataria se dio al término de un evento del programa Pensión Mujeres Bienestar en Chiapas, donde fue interpelada por periodistas acerca del material audiovisual publicado en YouTube, que muestra a Rodríguez golpeando repetidamente a su esposa mientras su hijo menor presencia los hechos.
Sheinbaum adelantó que su administración apoyará a Jiménez Lavie en caso de que decida formalizar la denuncia contra Rodríguez, quien actualmente ocupa el cargo de director del Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias (INEEEL). La presidenta subrayó que el Estado no tolerará la impunidad en casos de violencia de género y que se activarán los mecanismos de protección y asistencia legal correspondientes.
El video, de poco más de cinco minutos, fue difundido el 26 de junio y ha generado un intenso debate en la opinión pública y en los medios. Jiménez Lavie, en su publicación, criticó la contradicción entre los discursos oficiales de la administración —que promueven la soberanía energética, la defensa de la mujer y la igualdad— y la conducta del alto funcionario involucrado.
El caso reaviva la discusión sobre la violencia contra las mujeres en altos cargos del gobierno y la necesidad de fortalecer los protocolos de prevención y sanción. Organizaciones de derechos humanos han pedido una investigación exhaustiva y la aplicación de medidas de protección para la víctima y su hijo.
Mientras tanto, la presidenta Sheinbaum ha reiterado su compromiso con la agenda de igualdad de género y ha señalado que su gobierno continuará trabajando para garantizar que los derechos de las mujeres sean respetados en todos los ámbitos, incluido el sector energético.