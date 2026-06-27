Sheinbaum inaugura planta en Chiapas para combatir plaga del gusano barrenador

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, junto a la secretaria del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, Brooke Rollins, y el embajador estadounidense en México, Ronald Johnson, inauguraron hoy la nueva Planta de Producción de Moscas Estériles destinada al control del gusano barrenador del ganado.
El proyecto, con una inversión inicial de 61 millones de dólares y una ampliación prevista de 83.8 millones de dólares, permitirá producir cien millones de moscas estériles por semana. La instalación, ubicada en el municipio fronterizo de Metapa de Domínguez, se convertirá en un punto estratégico para combatir la plaga que afecta a ganaderos de la región sur del país.
En sus discursos, Sheinbaum y Johnson subrayaron la importancia de la cooperación bilateral y el respeto a la soberanía nacional. Sheinbaum declaró: “Que sea siempre la cooperación para el desarrollo la que siga abriendo caminos, que siga promoviendo el bienestar para nuestros pueblos; que sea la colaboración científica la que siga acercando nuestras instituciones y que siempre sea el respeto a nuestros pueblos y a nuestra gente, a nuestras naciones, lo que defina nuestra relación”.
La secretaria de Agricultura de EE. UU., Brooke Rollins, resaltó el compromiso de su país con la investigación y la aplicación de técnicas de control biológico, mientras que el embajador Johnson enfatizó que la iniciativa refuerza los lazos estratégicos entre ambas naciones en materia de seguridad alimentaria y desarrollo rural.
Con la puesta en marcha de la planta, se espera reducir significativamente la incidencia del gusano barrenador, una plaga que ha causado pérdidas millonarias en la industria ganadera mexicana. Las autoridades locales y federales señalaron que el proyecto también generará empleos y fortalecerá la capacidad tecnológica del país en el sector agropecuario.