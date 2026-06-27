Sheinbaum inaugura planta en Chiapas para combatir plaga del gusano barrenador

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Claudia Sheinbaum, la secretaria de Agricultura de EE. UU. Brooke Rollins y el embajador Ronald Johnson dieron inicio a la planta de producción de moscas estériles en Metapa de Domínguez, Chiapas, con una inversión conjunta de 144.8 millones de dólares para erradicar la plaga del gusano barrenador del ganado.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 27/06/2026 12:58 PM.
En México y editada el 27/06/2026 01:01 PM.