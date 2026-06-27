SNTE exige reformar la Ley del ISSSTE y reclama adeudo de 2 mil millones de pesos

El SNTE, la mayor organización sindical del magisterio mexicano, exigió este viernes la reforma integral de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y recordó al Gobierno federal un adeudo de 2 mil millones de pesos en prestaciones pendientes para el personal de Educación Media Superior.
La demanda surge después de que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) retirara el plantón del Zócalo el 20 de junio, tras alcanzar acuerdos parciales con la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum. El sindicato sostiene que la reforma es viable y que la interlocución institucional con la nueva gestión es esencial para lograr mejoras laborales sin contravenir el derecho a la educación.
Según la dirigencia nacional del SNTE, no existe contradicción entre garantizar mejores condiciones laborales y asegurar el acceso a la educación; ambos son derechos humanos que deben coexistir. En este sentido, el gremio reiteró su confianza en la sociedad y su misión histórica de fortalecer la escuela pública.
Entre los reclamos estructurales, el esquema actual de pensiones ocupa un lugar central. El SNTE presentó estudios actuariales y financieros que, según sus autoridades, demuestran la viabilidad de una reforma sostenible que brinde a maestros y maestras una vejez sin incertidumbre. Además, el sindicato señaló que existen adeudos por casi 2 mil millones de pesos en prestaciones no cubiertas en los últimos años, y solicitó la intervención de las autoridades hacendarias y educativas para su liquidación.
El sindicato también destacó logros recientes que fortalecen al ISSSTE como patrimonio de los trabajadores: la cancelación de contratos privatizadores, la construcción de clínicas, la reestructuración de créditos y el restablecimiento del carácter social del FOVISSSTE. Asimismo, rechazó la violencia y la extorsión como formas de presión política, subrayando que la unidad y el diálogo institucional han permitido conquistar derechos y mejorar condiciones laborales.
En contraste, la CNTE mantuvo su exigencia de regresar a un sistema solidario de pensiones y anunció que continuará su movimiento para futuras jornadas, pese a que no logró la abrogación de la Ley del ISSSTE durante la movilización de veinte días en el Centro Histórico.
Por último, la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el Gobierno de Oaxaca acordaron con la Sección 22 de la CNTE una partida extraordinaria de 800 millones de pesos para atender necesidades educativas en la entidad, así como actualizar compromisos en legislación local y seguridad social.