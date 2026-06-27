SNTE exige reformar la Ley del ISSSTE y reclama adeudo de 2 mil millones de pesos

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El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) solicita al Gobierno federal reformar la Ley del ISSSTE, garantizar pensiones dignas y saldar adeudos de 2 mil millones de pesos en prestaciones para el personal de Educación Media Superior, tras el levantamiento del plantón de la CNTE.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 27/06/2026 10:23 AM.
En México y editada el 27/06/2026 10:54 AM.