Baja California: homicidios de policías habrían sido represalia por operativos contra Los Rusos

Dos agentes de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) perdieron la vida en Baja California los días 26 y 27 de junio, mientras que una mujer también falleció y otra resultó herida. Según la Secretaría de Seguridad del estado, los homicidios estarían directamente ligados a operativos recientes contra la organización criminal conocida como Los Rusos, una estructura vinculada al Cártel de Sinaloa.
Durante una conferencia de prensa el 28 de junio, la titular de la Secretaría, Elena Andrade Ramírez, informó que los ataques se produjeron después de una serie de acciones policiales en el Valle de Mexicali y la zona urbana, dirigidas por el área de inteligencia y de investigación de la fuerza estatal. El secretario de Seguridad, Laureano Carrillo Rodríguez, detalló que, el 28 de mayo, se detuvieron a dos hombres de origen colombiano, uno con antecedentes en una institución de seguridad pública en Colombia, quienes tenían influencia en la zona y facilitaban el descenso de aeronaves cargadas con droga.
Posteriormente, el 5 de junio, se aseguró una avioneta vinculada a los detenidos y, el 10 de junio, se incautó otra aeronave operando sin permiso, junto con 20 kg de cocaína y varios vehículos de alta gama robados en el extranjero. Estas incautaciones debilitaron significativamente la capacidad operativa de Los Rusos, lo que provocó amenazas contra el personal de la FESC mediante un radio dejado en una camioneta asegurada y mensajes intimidatorios enviados a dos agentes el 24 de junio.
La fiscalía estatal activó de inmediato los protocolos de investigación, realizando labores de campo, análisis de evidencia, entrevistas, cateos y demás diligencias ministeriales. Andrade Ramírez aseguró que las líneas de trabajo están consolidadas y que “no habrá impunidad”. Además, destacó la captura el 10 de junio de Arturo Neftaly, alias “El Ñoño”, considerado objetivo prioritario, quien fue detenido en Los Algodones con armas y una considerable cantidad de marihuana.
Las autoridades reiteran su compromiso de llevar ante la justicia a los responsables y de preservar la paz y seguridad de las familias bajacalifornianas.