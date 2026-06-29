Baja California: homicidios de policías habrían sido represalia por operativos contra Los Rusos

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Dos efectivos de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) fueron asesinados el 26 y 27 de junio en Baja California. Las autoridades señalan que los ataques están relacionados con recientes operativos contra la célula criminal conocida como Los Rusos, vinculada al Cártel de Sinaloa. La titular de la Secretaría de Seguridad del estado, Elena Andrade Ramírez, anunció avances en la investigación y reiteró que no habrá impunidad.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 29/06/2026 08:51 AM.
En México y editada el 29/06/2026 09:44 AM.