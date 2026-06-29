FGR reabrirá investigación del caso Guardería ABC tras resolución de la Suprema Corte

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La presidenta Claudia Sheinbaum reabrió la investigación del incendio de la Guardería ABC de 2009 tras el pronunciamiento de la SCJN. El IMSS deberá remitir toda la documentación y pruebas a la Fiscalía General de la República, mientras se reactivan procesos contra exdirectivos del instituto.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 29/06/2026 10:30 AM.
En México y editada el 29/06/2026 12:21 PM.