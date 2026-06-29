Claudia Sheinbaum exige a la FGE de Morelos actuar en caso contra Víctor Rodríguez Padilla

...

La gobernadora de México, Claudia Sheinbaum, instó a que la Fiscalía General del Estado de Morelos investigue a fondo la denuncia presentada por María Felicia Jiménez contra Víctor Rodríguez Padilla, y aseguró que el exfuncionario no podrá ocupar cargos públicos durante su administración.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 29/06/2026 10:29 AM.
En México y editada el 29/06/2026 11:07 AM.