Claudia Sheinbaum exige a la FGE de Morelos actuar en caso contra Víctor Rodríguez Padilla

En la conferencia matutina de este lunes, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, reiteró la necesidad de aplicar "todo el peso de la ley" contra Víctor Rodríguez Padilla, tras la denuncia interpuesta por María Felicia Jiménez, esposa del exfuncionario, quien alegó haber sido agredida en marzo.
Sheinbaum subrayó que la Fiscalía General del Estado (FGE) de Morelos es la autoridad competente para investigar el caso, al tratarse de un delito de carácter estatal. "La FGE debe actuar con celeridad y rigor, garantizando que la justicia se haga efectiva y que no haya impunidad", declaró la mandataria.
La gobernadora también aclaró la situación de Rodríguez Padilla respecto a su anticipada incorporación al Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias (Ineel). "A pesar de los rumores, la llegada de Víctor Rodríguez al Ineel ya estaba prevista, pero su nombramiento queda suspendido mientras se esclarecen los hechos denunciados", precisó.
En cuanto a su futuro en la administración pública, Sheinbaum fue enfática: "Víctor Rodríguez no podrá asumir ningún cargo público durante la presente gestión. No toleraremos que personas bajo investigación ocupen puestos de confianza".
La presidenta concluyó con un llamado a la sociedad y a las instituciones: "Exigimos que este caso no quede impune. La justicia debe ser igual para todos, sin distinciones".